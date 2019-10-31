Укушенный змеей фермер отрубил себе палец

Фермер из провинции Чжэцзян отрубил себе указательный палец правой руки после укуса китайского щитомордника.

Мужчина рубил дрова, когда его укусила змея. Фермер решил, что на него напала смертельно опасная гадюка. Согласно местному поверью, ее жертва успевает сделать лишь пять шагов, после чего умирает. Чтобы предотвратить распространение яда, китаец отрубил себе палец, пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Он перевязал раненую руку тканью и проехал 80 км до ближайшего крупного города Ханчжоу. Доктора объяснили пациенту, что он напрасно отрубил палец, поскольку яд не был опасен для жизни настолько, чтобы принимать такие меры.

Мужчина не привез ампутированный палец в больницу, поэтому хирургам не удалось пришить его обратно. Пострадавший объяснил, что пошел на решительные меры, поскольку в апреле от укуса змеи умер его сосед.