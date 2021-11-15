Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО)

На улице Ригачина прорвало канализацию — водителям советуют искать пути объезда.

По сообщениям очевидцев, сегодня в Петрозаводске затопило улицу Ригачина в районе домов 16, 18, 20. Очевидцы аварии пишут о сильном запахе и советуют автолюбителям искать пути объезда.

Подписчик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложил видео последствий аварии, где заметно, как вода залила всю проезжую часть. Видео было снято в 8.00 утра сегодня, 20 декабря.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, информация об аварии была передана в АО «ПКС — Водоканал» и ООО «ТехРент» для принятия мер.