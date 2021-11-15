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Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:42, 20 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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На улице Ригачина прорвало канализацию — водителям советуют искать пути объезда.

По сообщениям очевидцев, сегодня в Петрозаводске затопило улицу Ригачина в районе домов 16, 18, 20. Очевидцы аварии пишут о сильном запахе и советуют автолюбителям искать пути объезда.

Подписчик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложил видео последствий аварии, где заметно, как вода залила всю проезжую часть. Видео было снято в 8.00 утра сегодня, 20 декабря.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, информация об аварии была передана в АО «ПКС — Водоканал» и ООО «ТехРент» для принятия мер.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сашка и леха
2021-12-20 11:13:13
При ширшиной такого не было.
Leopol'd
2021-12-20 11:06:41
Госдеп всё проклятущий! Через "мемориал" и "свидетелей Иеговы", не иначе!
кир
2021-12-20 11:15:12
Leo, лентяй, тут как тут. :)
кир
2021-12-20 09:59:52
Привычная среда обитания. Ничего нового.
Изя
2021-12-20 10:06:12
кир, чья ???))) :)
кир
2021-12-20 10:19:15
Изя, ваша, потомков 1917 года убивших царских детей и друг друга миллионами. Расплата за всё будет.
Изя
2021-12-20 11:12:33
кир, а ты типа труженник )))) Результат на лицо ))))
кир
2021-12-20 10:42:32
Изя, это ты бездельник как Лео. :)
Изя
2021-12-20 10:24:24
кир, клоун :) ты )))
Изя
2021-12-20 09:58:16
У приставов и бурятов всё как обычно , награды и бардак вместе :) ))) .
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