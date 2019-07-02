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Новости. Политика
14:08, 02 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Ульянов: "Правительство вынуждено было отступить под давлением общественности и прокуратуры"

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Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал решение Артура Парфенчикова отозвать скандальный законопроект о монетизации льгот.

По словам Евгения Ульянова, правительство Карелии вынуждено было отозвать скандальный законопроект о монетизации льгот, поскольку он вызвал резко негативную реакцию общественности. Кроме того, что с единой позицией против законопроекта выступили КПРФ, Яблоко и Справедливая Россия, свое возмущение высказали общественные организации, правозащитники и обычные жители республики.

Планы правительства, за которыми скрывалась цель сэкономить на бедных, урезав в республике социальную помощь, объединили всех на сопротивление.

"В правительстве не ожидали, что будет столько шума, - сказал Евгений Ульянов. – Они надеялись, что примут закон о монетизации по-тихому, пока все в отпусках и на дачах. И теперь вместе с "Единой Россией" лукавят, что передумали сами. Конечно, это не так. После того, как мы выпустили тиражом в 80 тысяч экземпляров газету "Ленинская правда" и рассказали людям, что задумали в правительстве, у нас в партийном офисе не смолкал телефон. Люди звонили и говорили, что хотят поставить подпись против законопроекта, приходили и расписывались. Ветераны обещали, что жалкую подачку в 50 рублей каждый месяц будут высылать по почте президенту Путину, чтобы он знал, какой в Карелии творится беспредел. КПРФ они благодарили за то, что мы боремся и не отступаем. Мы начали подготовку к массовой акции протеста. Юристы рассмотрели перспективы оспаривания документа в Конституционном суде. Уверен, только широкий общественный резонанс, давление общественности заставило Парфенчикова отступить. Ну, и, конечно, свою роль сыграло объединение оппозиции в борьбе против законопроекта и позиция прокуратуры. Насколько я знаю, прокуратура направила в Законодательное собрание отрицательное заключение и заявила, что в таком виде законопроект принимать нельзя. В противном случае, его отменят через суд. Действительно, "законопроект Чепика" нарушает сразу несколько базовых законов и ущемляет права граждан на социальную помощь. К тому же, он был внесен в парламент с нарушениями. Начать хотя бы с того, что его не обсудили на трехсторонней комиссии с профсоюзами и работодателями, как того требует Трудовой кодекс. И вообще, постарались сделать так, чтобы люди даже опомниться не успели.

То, что произошло – это всем нам наглядный пример. Против антинародных действий властей нужно бороться! Нельзя молчать! Только с молчаливого согласия они творят все, что хотят. А если народ поднимает голос, если возмущается, они вынуждены отступать. Поэтому я хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей республики, все общественные и правозащитные организации за то, что высказались против законопроекта. Вместе мы отстояли ветеранов труда и сельскую интеллигенцию. Но расслабляться нельзя, не исключено, что к осени в правительстве еще что-нибудь подобное задумают, может, юридически переделают законопроект, оставив все ту же грабительскую суть. Поэтому я призываю всех быть активными. Мы продолжаем борьбу". 

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Комментарии

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насмешница
2019-07-02 15:18:43
То есть законопроект изначально не проверен на соответствие законодательству и внесен с нарушениями? Так может его и не хотели принимать? Сложили все яйца в одну корзину и дали возможность "оппозиции" их яростно разбить? Лихо.
кир
2019-07-02 14:27:14
Фигня полная. Ничего вы не отстояли, а ввели в заблуждение горемык, посчитавших, что последнее отберут. Выиграли как всегда богатеи.
В этом и беда Российской Федерации, что дали на откуп решать важные государственные вопросы местечковым испуганным "лидерам".
goo
2019-07-02 15:19:56
кир, ты опять проиграл.
Юля
2019-07-02 14:26:08
Карелия самая спокойная республика ,в других регионах народ уже тысячами выходит и бьются за свои права,это по телеку замалчивают, в основном "скамейкины да мерзкие карлицы",прошу прощения, на 1 и 2 воду мутят,всё про чужие страны "правду" навязывают....зато в интернете ,на яндекс дзен,всё можно узнать,какие дворцы понастроили обещалкины и где у них дети и деньги прячутся, молодёжь нынче продвинутая и не смотрит зомбоящик...
тетка
2019-07-02 14:43:09
Юля, и не только молодежь. Старшее поколение тоже прозревать начинает. Из моих знакомых и близких никто уже давно телевизор не смотрит. И это правильно.
Саня
2019-07-02 15:22:03
тетка,
Верно, надоели коррупционеры и просто ворьё,вот говорят что в стране,где не ворует президент, нет коррупции? Вот мы к какой категории относимся?
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