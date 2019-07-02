Ульянов: "Правительство вынуждено было отступить под давлением общественности и прокуратуры"

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал решение Артура Парфенчикова отозвать скандальный законопроект о монетизации льгот.

По словам Евгения Ульянова, правительство Карелии вынуждено было отозвать скандальный законопроект о монетизации льгот, поскольку он вызвал резко негативную реакцию общественности. Кроме того, что с единой позицией против законопроекта выступили КПРФ, Яблоко и Справедливая Россия, свое возмущение высказали общественные организации, правозащитники и обычные жители республики.

Планы правительства, за которыми скрывалась цель сэкономить на бедных, урезав в республике социальную помощь, объединили всех на сопротивление.

"В правительстве не ожидали, что будет столько шума, - сказал Евгений Ульянов. – Они надеялись, что примут закон о монетизации по-тихому, пока все в отпусках и на дачах. И теперь вместе с "Единой Россией" лукавят, что передумали сами. Конечно, это не так. После того, как мы выпустили тиражом в 80 тысяч экземпляров газету "Ленинская правда" и рассказали людям, что задумали в правительстве, у нас в партийном офисе не смолкал телефон. Люди звонили и говорили, что хотят поставить подпись против законопроекта, приходили и расписывались. Ветераны обещали, что жалкую подачку в 50 рублей каждый месяц будут высылать по почте президенту Путину, чтобы он знал, какой в Карелии творится беспредел. КПРФ они благодарили за то, что мы боремся и не отступаем. Мы начали подготовку к массовой акции протеста. Юристы рассмотрели перспективы оспаривания документа в Конституционном суде. Уверен, только широкий общественный резонанс, давление общественности заставило Парфенчикова отступить. Ну, и, конечно, свою роль сыграло объединение оппозиции в борьбе против законопроекта и позиция прокуратуры. Насколько я знаю, прокуратура направила в Законодательное собрание отрицательное заключение и заявила, что в таком виде законопроект принимать нельзя. В противном случае, его отменят через суд. Действительно, "законопроект Чепика" нарушает сразу несколько базовых законов и ущемляет права граждан на социальную помощь. К тому же, он был внесен в парламент с нарушениями. Начать хотя бы с того, что его не обсудили на трехсторонней комиссии с профсоюзами и работодателями, как того требует Трудовой кодекс. И вообще, постарались сделать так, чтобы люди даже опомниться не успели.

То, что произошло – это всем нам наглядный пример. Против антинародных действий властей нужно бороться! Нельзя молчать! Только с молчаливого согласия они творят все, что хотят. А если народ поднимает голос, если возмущается, они вынуждены отступать. Поэтому я хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей республики, все общественные и правозащитные организации за то, что высказались против законопроекта. Вместе мы отстояли ветеранов труда и сельскую интеллигенцию. Но расслабляться нельзя, не исключено, что к осени в правительстве еще что-нибудь подобное задумают, может, юридически переделают законопроект, оставив все ту же грабительскую суть. Поэтому я призываю всех быть активными. Мы продолжаем борьбу".