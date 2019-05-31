Улыбчивый мальчик с подснежниками выиграл абонемент на фестиваль в Карелии

Победитель конкурса "Карельская весна" выиграл абонемент на двоих на все три дня фестиваль Ruskeala Symphony.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", пПодведены итоги конкурса "Карельская весна".

Фото победителя набрало 492 лайка. Поздравления с победой принимает Светлана Фадеева и ее улыбчивый мальчик с подснежниками!

Победителя ждет абонемент на двоих на все три дня фестиваль Ruskeala Symphony.