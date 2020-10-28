Умер бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев

Ушел из жизни вице-президент регионального союза промышленников и предпринимателей Юрий Пономарев. Ему было всего 74 года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вся жизнь Юрия Ивановича связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором Целлюлозного завода "Питкяранта". Представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем Премьер-министра Правительства Карелии", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Глава Карелии отметил, что многолетний добросовестный труд Юрия Пономарева отмечен наградами и званиями. Юрий Иванович – Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, награжден орденом "Знак Почета", Почетной грамотой Совета Федерации.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", - пишет Парфенчиков.