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Умер бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев

Новости. Общество
09:46, 29 Октября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Ушел из жизни вице-президент регионального союза промышленников и предпринимателей Юрий Пономарев. Ему было всего 74 года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вся жизнь Юрия Ивановича связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором Целлюлозного завода "Питкяранта". Представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем Премьер-министра Правительства Карелии", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Глава Карелии отметил, что многолетний добросовестный труд Юрия Пономарева отмечен наградами и званиями. Юрий Иванович – Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, награжден орденом "Знак Почета", Почетной грамотой Совета Федерации.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", - пишет Парфенчиков.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-10-29 10:26:31
Соболезную, ушёл очень рано по нынешним меркам.
Владимир11
2020-10-29 10:14:54
Печально, соболезную.
Гость
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