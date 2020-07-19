Умер экс-министр культуры Карелии

Ушел из жизни Виктор Шарапов, занимавший с 1988 по 1991 год пост министра культуры Карельской АССР.

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Виктор Петрович Шарапов – комсомольский и партийный деятель бывший министр культуры Карельской АССР, сообщается на сайте правительства.

Виктор Шарапов родом из Вологодской области, из деревни Кабицево. Окончив Петрозаводский госуниверситет и получив диплом историка, он поступил на комсомольскую, а после и на партийную работу. Виктор Петрович занимал должности инструктора, заведующего отделом пропаганды и агитации, второго и первого секретаря Петрозаводского горкома ВЛКСМ, Карельского обкома ВЛКСМ, работал завотделом пропаганды и агитации Карельского обкома КПСС, начальником Управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров КАССР, был председателем Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, министром культуры КАССР. Избирался депутатом Петрозаводского городского совета, Верховного Совета КАССР. В девяностые годы до выхода на пенсию в 1998 году Виктор Петрович продолжал работу на госслужбе.

Виктор Шарапов – ветеран спорта, ВЛКСМ, КПСС-КПРФ, труда, государственной службы. Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда". Заслуженный работник культуры Карельской АССР. Отмечен многочисленными комсомольскими наградами, орденами "Партийная доблесть" и "За заслуги перед партией" и 14 памятными медалями ЦК КПРФ.

Виктора Петровича можно назвать хранителем истории комсомола Карелии – он автор ряда статей, воспоминаний и материалов по истории комсомола Карелии.

Прощание состоится в Петрозаводске 20 июля с 12 до 13 (траурный зал на ул. с Вольной, 2).