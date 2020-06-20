Умер исполнитель хита "На Заре"

фото: кадр из клипа 1987 года

Российский музыкант Олег Парастаев скончался в возрасте 61 года.

Как пишет МК, сообщение о смерти музыканта появилось на его странице в сети "ВКонтакте".

Олег в 1986 году вошел в состав тогда уже известной группы "Альянс". В феврале 1987 года «Альянс» стал лауреатом первого рок-лабораторского «Фестиваля Надежд». Группа тогда исполнила мега-популярную композицию «На заре», автором которой стал Парастаев.

Однако в 1988 году музыкант ушел из коллектива и создал собственную группу "НРГ".

"Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега, - говорится в сообщении в соцсети.

Пока данных о месте прощания и дате похорон нет. Причина смерти тоже неизвестна.