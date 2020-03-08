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Умер известный журналист Карелии Григорий Воеводин
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Умер известный журналист Карелии Григорий Воеводин

Новости. Общество
19:30, 08 Марта 2020
фото: страница Григория Воеводина во Вконтакте
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Скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель" Григорий Воеводин, которому около двух недель назад исполнился 51 год.

Сегодня оборвалась жизнь журналиста, руководившего многими карельскими СМИ. Он трудился и на телевидении, и на радио, и в газетах: ГТРК "Карелия", газеты "Город" и "Губерния", телеканал "Ника Плюс", "Авторадио"... Он всегда старался делать качественный, добротный продукт, интересный читателю, зрителю, слушателю, но при этом на его столе в редакции стояла табличка: "Лучший материал ещё не написан".

Где бы Григорий Воеводин ни работал, он был душой коллектива. Добрый, отзывчивый человек с отличным чувством юмора. Он никогда не унывал и не сдавался, возможно, благодаря надёжному тылу в лице известного журналиста Анны Токаревой. Их творческая семья притягивала к себе многих. Их дом всегда был открыт для друзей.

Последние годы Воеводин вместе с семьёй жил в Костомукше. Григорий был главным редактором сетевого издания "64 параллель". За один из своих материалов в костомукшской газете получил журналисткую премию ОНФ "За правду и справедливость".

24 февраля журналисту исполнился 51 год. Как стало известно "Столице на Онего", Григория похоронят в Петрозаводске.

Редакция нашего издания приносит глубокие соболезнования его родными и близким.

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