Умер известный журналист Карелии Григорий Воеводин

Скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель" Григорий Воеводин, которому около двух недель назад исполнился 51 год.

Сегодня оборвалась жизнь журналиста, руководившего многими карельскими СМИ. Он трудился и на телевидении, и на радио, и в газетах: ГТРК "Карелия", газеты "Город" и "Губерния", телеканал "Ника Плюс", "Авторадио"... Он всегда старался делать качественный, добротный продукт, интересный читателю, зрителю, слушателю, но при этом на его столе в редакции стояла табличка: "Лучший материал ещё не написан".



Где бы Григорий Воеводин ни работал, он был душой коллектива. Добрый, отзывчивый человек с отличным чувством юмора. Он никогда не унывал и не сдавался, возможно, благодаря надёжному тылу в лице известного журналиста Анны Токаревой. Их творческая семья притягивала к себе многих. Их дом всегда был открыт для друзей.



Последние годы Воеводин вместе с семьёй жил в Костомукше. Григорий был главным редактором сетевого издания "64 параллель". За один из своих материалов в костомукшской газете получил журналисткую премию ОНФ "За правду и справедливость".



24 февраля журналисту исполнился 51 год. Как стало известно "Столице на Онего", Григория похоронят в Петрозаводске.



Редакция нашего издания приносит глубокие соболезнования его родными и близким.