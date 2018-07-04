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Новости. Культура
10:37, 04 Июля 2018

Умер карельский детский писатель Игорь Востряков

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На 80-м году жизни скончался писатель, автор детских книг Игорь Востряков, сообщает Минкультуры Карелии.

Игорь Востряков родился в Петрозаводске. Учился в Ленинградском университете на факультете журналистики. Работал корреспондентом на Карельском радио, литературным редактором в издательстве.

Первые рассказы писателя заметил Эдуард Успенский. В феврале 1982 года Игорь Востряков принимал участие в совещании молодых писателей на базе детских журналов "Веселые картинки" и "Мурзилка". Его рассказы публиковались на страницах детских журналов, появлялись на радио, а на центральном телевидении в передаче "Спокойной ночи малыши" по его сценариям звучали сказки.

Все книги Игоря Вострякова успешно участвовали в конкурсе "Книга года Республики Карелия" в номинации "Лучшая книга для детей". В 2001 году премию получила его книга "Учебник по вранью, или как тренировать воображение", а в 2016-м – "Та часть речи, которая упала с печи" с предисловием Эдуарда Успенского.

Прощания с Игорем Востряковым будет проходить 5 июля с 9 до 10 часов в траурном зале по адресу: ул.Вольная, 4.

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