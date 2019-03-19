Умер режиссер Марлен Хуциев

В Боткинской больнице на 94-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев.

"Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

Хуциева госпитализировали в конце декабря, в январе его состояние улучшилось. С 16 марта режиссер находился под наблюдением врачей в реанимации.

Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Он снял такие популярные фильмы, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1964), "Июльский дождь" (1966) и другие. На Международном кинофестивале в Венеции "Застава Ильича" была отмечена Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – "Золотой пластиной".

В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.