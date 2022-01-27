Умер руководитель Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии

Сегодня ушел из жизни главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач Республики Карелия Александр Архипов.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Михаил Охлопков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича… Бесконечно преданный своему делу специалист, отзывчивый и неравнодушный к чужим проблемам человек — таким останется Александр Владимирович в нашей памяти», — написал министр.



Александр Архипов начал работать в кожно-венерологическом диспансере с 1976 года, сразу после окончания медицинского факультета ПетрГУ. Почти 40 лет руководил дерматовенерологической службой Карелии.

По словам главы Минздрава, за это время «диспансер превратился в современное медицинское учреждение, оснащенное высококлассным оборудованием, где…помощь пациентам оказывается в соответствии с мировыми стандартами».