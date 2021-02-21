Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт

фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" / РИА Новости Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/22/02/2021/6033956a9a794770db02769e?utm_source=vk_rbc

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала она.

Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.