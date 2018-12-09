Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева

Российская правозащитница, член Совета по правам человека и руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни.

В субботу вечером в московской больнице скончалась старейшая российская правозащитница, член Совета при президенте по правам человека Людмила Алексеева. Она до последнего работала и еще накануне давала поручения своей помощнице. Советский диссидент, глава одной из старейших правозащитных организаций России Людмила Алексеева была, пожалуй, самым авторитетным человеком в правозащитных кругах.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы направил президент России Владимир Путин. Глава государства ценил вклад Алексеевой в развитие гражданского общества и "чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны", отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.