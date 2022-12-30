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Умерла известный писатель и телеведущая Карелии Вера Мешко

Новости. Общество
18:26, 30 Декабря 2022
фото: Из архива семьи Татьяны Мешко

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Ушла из жизни известный карельский писатель, лауреат премии «Сампо», телеведущая Татьяна Мешко.

О смерти Татьяны Мешко «Столица на Онего» сообщила дочь писательницы.

Татьяна Мешко начинала свой профессиональный путь в Краеведческом музее Карелии. Долгие 25 лет, с 1983 по 2009 годы, отдала Карельскому телевидению, где работала сначала в редакции музыкальных программ, а потом в редакции художественного вещания.

Героями ее программ были карельские музыканты и композиторы, писатели, ученые, преподаватели. С особой любовью Татьяна Мешко относилась к уходящим деревенским традициям фольклора. Немало программ было создано в отдаленных уголках Карелии.

Во время работы на телевидении, Татьяна Мешко открыла в себе писательский талант, в 1990-х и 2000-х годах неоднократно публиковалась в журнале «Север». В 2004 году в издательстве «Скандинавия» вышел первый роман Татьяны Мешко «Колдун здесь». В 2005г. роман был удостоен государственной премии «Сампо» в области культуры и искусства Республики Карелия.

В 2013 году в издательстве «Версо» вышел роман «Железный фарфор».

В своем творчестве, как на телевидении, так и в писательском труде, Татьяна Мешко всегда с любовью и чуткостью относилась к судьбам жителей Севера и нелегкому жребию нашей многострадальной Родины.

Прощание с писателем и телеведущей состоится 4 января с 12 до 13.00 в траурном зале №1 на улице Вольной.

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