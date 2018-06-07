Умерла известный режиссер и сценарист Кира Муратова

Евгений Голубенко, муж кинорежиссера Киры Муратовой сообщил о ее смерти.

Муратова умерла в возрасте 83 лет, подробности ее смерти на данный момент неизвестны, пишет "Газета.ru".

Ее смерть также подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов в своем фейсбуке. "Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали, кругом смерть...смерть...", — написал Мирзянов.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК. Ее дебютный короткометражный фильм "У крутого яра" вышел в 1962 году. В 2012 году Муратова выпустила свой последний фильм "Вечное возвращение" и заявила об уходе из кинематографа.