Умерла Валентина Легкоступова – исполнительница песни "Ягода-малина"

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице, сообщила ее дочь Анетта Бриль на своей странице в Instagram.

Ранее Легкоступова попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что она находилась в коме, сообщают РИА Новости.

"Сегодня в 15.30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", - написала Бриль.

Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.