890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска 15
Сегодня 10:50
Роженица с ребенком может уехать из перинатального центра Карелии на социальном транспорте 1
Сегодня 13:38
Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину 2
Сегодня 07:25
Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта 6
Сегодня 11:59
Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике 20
Сегодня 09:42
Рассылка уведомлений о переводах по картам Сбербанка теперь стала платной 8
Сегодня 09:00

Умерла Валентина Легкоступова – исполнительница песни "Ягода-малина"

Новости. Общество
18:50, 14 Августа 2020
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
Загрузка...

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице, сообщила ее дочь Анетта Бриль на своей странице в Instagram.

Ранее Легкоступова попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что она находилась в коме, сообщают РИА Новости.

"Сегодня в 15.30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", - написала Бриль.

Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

Сегодня 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»