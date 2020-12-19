Уникальный для Карелии IT-тренажёр для подготовки хоккеистов установлен в Петрозаводске (ВИДЕО)

Первый в Карелии высокотехнологичный тренажер для профессиональной подготовки хоккеистов установили в спортивной школе №6 Петрозаводска.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

Интерактивный комплекс с интегрированной системой аналитики позволяет отрабатывать навыки игры. С его помощью хоккеисты могут развивать технику и скорость катания, тренировать выносливость, координацию, периферическое зрение, отрабатывать движения, броски и прием шайбы. Оборудование запрограммировано на 240 различных упражнений.



Комплекс оснащен сенсорной системой управления и позволяет регулировать характер и интенсивность тренировок.

Тренажер может стать помощником при реабилитации травмированных спортсменов.



На следующей неделе планируется завершить монтаж оборудования. В январе воспитанники спортшколы смогут приступить к занятиям.