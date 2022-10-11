Упаковку для молока и рыбы обещают делать в новом технопарке Карелии

К 2023 году в Кондопоге должны построить технопарк для перехода с иностранной пищевой упаковки на отечественную, сообщили в Минэке Карелии.

В Минэкономразвития России одобрили проект по строительству нового промышленного технопарка в Карелии, сообщил в своем телеграм-канале глава республиканского Минэка Олег Ермолаев.



Это проект по производству продуктовой упаковки взамен иностранных образцов. Технопарк к следующему году должны построить в Кондопоге.



Запланировано производство асептической упаковки для молочных продуктов, объемы до 50 млн упаковок в год; гофрированного картона; упаковки для

рыбоперерабатывающей промышленности; бумажных мешков и пакетов для пищевых продуктов; упаковки замороженных продуктов.



Сырьем для технопарка станет бумага одного из карельских ЦБК. Стоимость проекта 319,6 млн рублей. Из федерального бюджета на строительство должны выделить субсидию в 250 млн рублей.



В технопарке планируют создать около 100 рабочих мест. Рабочее название новой промышленной площадки - «Онежский».



Как отметил министр Ермолаев, Карелия единственный регион, получивший поддержку Минэкономразвития РФ на строительство трех технопарков.



Напомним, в Петрозаводске работает технопарк по камнеобработке «Южная промзона», строится парк «Карельские продукты».