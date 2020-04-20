Уполномоченные съезда карелов решили исправить ошибки на дорогах Карелии

Около 7% топонимов в реестре зарегистрированных топографических названий республики содержат орфографические ошибки.

Совет уполномоченных IX съезда карелов обратился к жителям Карелии с просьбой сообщать ему о неверном названии карельских географических названий на дорожных указателях и официальных картах. Члены совета намерены обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с предложением исправить выявленные орфографические ошибки.

"Географические названия (топонимы) любой территории являются неотъемлемой частью ее историко-культурного и языкового наследия. Кроме того, это еще и своеобразный знак, маркер местной идентичности. Между тем, в официальной практике встречаются случаи их искажения. Они нередки в справочниках, на картах, дорожных указателях, в СМИ, в интернет-сети. Эта проблема стоит особенно остро применительно к русскому написанию карельских и вепсских топонимов. Карельское название реки Коллас (Kollas) записано на дорожном указателе в виде Колос, название старинного карельского села Кавайно было в 2001 г., в связи с восстановлением поселения, официально изменено на ошибочное Ковайно, а порог Тухкападун в окрестностях поселка Пяозерский превратился в Тухкападук. Такое ошибочное написание регламентировано Государственным каталогом географических названий, который в соответствии с Федеральным законом определяет написание топонимов во всех официальных ситуациях. Отступление от него считается административным правонарушением ", – пояснили в Совете уполномоченных съезда карелов.



Как отметили в совете, реестр зарегистрированных на территории Карелии географических названий включает около 16 тысяч топонимов – наименований населенных пунктов, объектов гидрографии и орографии. Однако, как показывают предварительные подсчеты, каталог включает до 7 % ошибочно записанных топонимов, которые обязательны к употреблению.

