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Уполномоченные съезда карелов решили исправить ошибки на дорогах Карелии

Новости. Общество
10:17, 21 Апреля 2020
фото: https://vk.com/karjalaiskerahmo
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Около 7% топонимов в реестре зарегистрированных топографических названий республики содержат орфографические ошибки.

Совет уполномоченных IX съезда карелов обратился к жителям Карелии с просьбой сообщать ему о неверном названии карельских географических названий на дорожных указателях и официальных картах. Члены совета намерены обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с предложением исправить выявленные орфографические ошибки.

"Географические названия (топонимы) любой территории являются неотъемлемой частью ее историко-культурного и языкового наследия. Кроме того, это еще и своеобразный знак, маркер местной идентичности. Между тем, в официальной практике встречаются случаи их искажения. Они нередки в справочниках, на картах, дорожных указателях, в СМИ, в интернет-сети. Эта проблема стоит особенно остро применительно к русскому написанию карельских и вепсских топонимов. Карельское название реки Коллас (Kollas) записано на дорожном указателе в виде Колос, название старинного карельского села Кавайно было в 2001 г., в связи с восстановлением поселения, официально изменено на ошибочное Ковайно, а порог Тухкападун в окрестностях поселка Пяозерский превратился в Тухкападук. Такое ошибочное написание регламентировано Государственным каталогом географических названий, который в соответствии с Федеральным законом определяет написание топонимов во всех официальных ситуациях. Отступление от него считается административным правонарушением ", – пояснили в Совете уполномоченных съезда карелов.

Как отметили в совете, реестр зарегистрированных на территории Карелии географических названий включает около 16 тысяч топонимов – наименований населенных пунктов, объектов гидрографии и орографии. Однако, как показывают предварительные подсчеты, каталог включает до 7 % ошибочно записанных топонимов, которые обязательны к употреблению.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-04-21 10:54:19
В Кавайно тогда и японцы ездить начнут. Кавай — японское слово, означающее милый, прелестный.
Os
2020-04-21 10:53:04
В Кавайно тогда и японские туристы станут ездить. Каваий или Каваии (рус. жарг. кава?й) — японское слово, означающее «милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»
новый
2020-04-21 10:40:33
Лишь бы не работать и гранты из бюджета высасывать. Себе на шею эти таблички повесьте, чтобы издалека бездельников было видео.
Гость
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