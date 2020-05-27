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Управление городского хозяйства и транспорта Петрозаводска ждет реорганизация

Новости. Общество
10:26, 28 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Петрозаводском городском Совете состоялось заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты Дмитрий Романов, Дмитрий Данильев, Ирина Шарипова и Андрей Ушаков рассмотрели проекты решений, вынесенные на ближайшую сессию, и заслушали доклады специалистов администрации города.

Члены депутатской комиссии обсудили предложенные изменения в Положение о бюджетном процессе, в схему размещения рекламных конструкций и другие сессионные вопросы. Среди них рассмотрен проект решения об изменении структуры комитета ЖКХ карельской столицы. Документ, подготовленный администрацией Петрозаводска, предусматривает упразднение в составе Комитета четырех подразделений (управления городского хозяйства и транспорта, а также входящих в его состав отдела дорожного хозяйства, отдела транспорта и безопасности дорожного движения и отдела коммунального хозяйства) и создание на их основе двух подразделений - управления городского хозяйства и управления дорожного хозяйства и транспорта.

Основными направлениями работы вновь создаваемого управления городского хозяйства останутся функции, возложенные в настоящее время на отдел коммунального хозяйства. Кроме того, у подразделения появится новая функция - обследование и осмотр санитарного состояния придомовых территорий и мест сбора мусора. Сегодня эту задачу выполняет управления жилищного хозяйства. В свою очередь, создаваемое вновь управление дорожного хозяйства и транспорта объединит функции отдела дорожного хозяйства, а также отдела транспорта и безопасности дорожного движения.

По мнению авторов нормативно-правового акта, данные изменения позволят оптимизировать структуру Комитета, повысят эффективность решения поставленных перед ним задач, при этом не приведут к увеличению штатной численности городской администрации.

Напомним, что окончательное решение по всем внесенным вопросам будет принято на сессии Петрозаводского городского Совета, которая состоится 3 июня 2020 года.

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