Управление городского хозяйства и транспорта Петрозаводска ждет реорганизация

В Петрозаводском городском Совете состоялось заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты Дмитрий Романов, Дмитрий Данильев, Ирина Шарипова и Андрей Ушаков рассмотрели проекты решений, вынесенные на ближайшую сессию, и заслушали доклады специалистов администрации города.

Члены депутатской комиссии обсудили предложенные изменения в Положение о бюджетном процессе, в схему размещения рекламных конструкций и другие сессионные вопросы. Среди них рассмотрен проект решения об изменении структуры комитета ЖКХ карельской столицы. Документ, подготовленный администрацией Петрозаводска, предусматривает упразднение в составе Комитета четырех подразделений (управления городского хозяйства и транспорта, а также входящих в его состав отдела дорожного хозяйства, отдела транспорта и безопасности дорожного движения и отдела коммунального хозяйства) и создание на их основе двух подразделений - управления городского хозяйства и управления дорожного хозяйства и транспорта.

Основными направлениями работы вновь создаваемого управления городского хозяйства останутся функции, возложенные в настоящее время на отдел коммунального хозяйства. Кроме того, у подразделения появится новая функция - обследование и осмотр санитарного состояния придомовых территорий и мест сбора мусора. Сегодня эту задачу выполняет управления жилищного хозяйства. В свою очередь, создаваемое вновь управление дорожного хозяйства и транспорта объединит функции отдела дорожного хозяйства, а также отдела транспорта и безопасности дорожного движения.

По мнению авторов нормативно-правового акта, данные изменения позволят оптимизировать структуру Комитета, повысят эффективность решения поставленных перед ним задач, при этом не приведут к увеличению штатной численности городской администрации.

Напомним, что окончательное решение по всем внесенным вопросам будет принято на сессии Петрозаводского городского Совета, которая состоится 3 июня 2020 года.