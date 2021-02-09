Управление Росреестра объяснило, зачем проводится переучет всей недвижимости в Карелии

Управление Росреестра по Республике Карелия подготовило разъяснения о внесении изменений Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об объектах капитального строительства и земельных участках.

Работа по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями началась в 2020 году.

Как пояснили в Управлении, уточнение характеристик объектов минимизируют ошибки в налогообложении, высокое качество данных позволяет оказывать услуги гражданам на качественно новом уровне, в том числе в электронном виде, актуальные сведения в ЕГРН являются основой для создания новых цифровых сервисов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".