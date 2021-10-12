Управление судебных приставов по Карелии ограничило прием из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции УФССП по Карелии сократило время личного приема граждан и представителей организаций.

Как сообщили в УФССП России по Карелии, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 12.октября в отделении судебных приставов временно изменились часы личного приема граждан и представителей организаций.

Прием будет осуществляться по следующему графику:

Понедельник, среда, пятница — с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.45) только по предварительной записи через интернет-сайт Управления.

Вторник — с 09.00 до 13.00 без записи, в порядке живой очереди.

Четверг — с 13.00 до 18.00 без записи, в порядке живой очереди.

При обращении на прием граждан просят с собой иметь паспорт и средства индивидуальной защиты.