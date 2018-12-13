Управляющие компании должны "РКС-Петрозаводск" больше 3 миллионов рублей

Несмотря на появившуюся в этом году возможность жителей многоквартирных домов платить ресурсоснабжающим организациям напрямую, обходя при этом управляющую компанию, не все ею пользуются.

По информации ООО "КРЦ", очень даже зря. Управляющие компании должны "РКС-Петрозаводск" 3 миллиона 797 тысяч рублей.

В число злостных неплательщиков входят ООО "МКС-Петрозаводск", АО "МКС-Петрозаводск", ООО "ЖЭУ", ООО "Район", ООО "УК МНП Строй", ООО "УК 10 Регион", ООО "Сфера управления" и ООО "УК Вектор".

Нет ли в этом списке вашей управляющей компании и уверены ли вы, что деньги, которые вы заплатили за коммунальные услуги дошли до ресурсоснабжающей организации, а не остались у управляющей компании?

Добросовестным управляющим компаниям оплата услуг напрямую, без их участия, оказывается выгодна: если потребитель не оплатит коммунальные услуги, то вины "управляшек" в этом не будет – ответственность за оплату коммунальных услуг полностью лежит на потребителе. Выгодна такая система оплаты и добросовестным потребителям – они могут спать спокойно, потому что уверены, что их деньги дошли до ресурсоснабжающей организации вовремя.

Перейти на прямой договор несложно: нужно инициировать общее собрание собственников. Если более 50 процентов жителей дома решат, что платить они хотят по прямому договору, то решение и копию протокола собрания нужно предоставить непосредственно ресурсоснабжающей организации не позднее 10 дней со дня проведения собрания.

Договор считается действительным с даты, указанной в протоколе. Вот и все! Таким образом вы обезопасите себя от возникновения неприятных случаев, когда, за услугу, казалось бы, заплатил, но по факту это не так, т.к. управляющая компания не перечислила деньги ресурсоснабжающей организации.

Более 400 абонентов заключили с "РКС-Петрозаводск" прямые договоры и убедились, что это было правильное решение. Несправедливо было бы не отметить управляющие компании, которые ответственно подходят к своей работе: ООО "КРЦ" благодарит за сотрудничество ООО "Онего строй сервис", ООО "Выбор" и ООО "Сервис". Платить напрямую или нет – решать вам, главное, помните, чтобы не оказаться должником, за коммунальные услуги нужно платить вовремя! А по просьбам потребителей ООО "КРЦ" продлевает акцию по прощению пени, и в этом месяце вы можете оплатить счета без накопившихся пени! Успейте воспользоваться условиями акции до 25 декабря и встречайте Новый год без долгов.

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