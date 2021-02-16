Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, пешеход успела отбежать (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:15
День Победы может пройти не 9 мая, а в другую дату 7
16.02.2021 21:05
Как на острове Валаам вспыхнуло пламя (ВИДЕО) 6
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Геннадия Боднарчука оставили за решеткой до середины апреля 25
16.02.2021 17:49
Надпись "С Новым годом" со снежинками обошлось жителю Карелии в 61 тысячу рублей 9
16.02.2021 16:45

Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию

Новости. Погода
13:00, 17 Февраля 2021
фото: © Денис Кожевников/ТАСС
Загрузка...

МЧС России предупредило о сильных морозах и ураганном ветре в 13 регионах.

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено в среду, 17 февраля, на территории 13 регионов Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильного снега, мороза и порывов ветра скоростью до 35 метров в секунду, предупреждает МЧС России, пишет РИА Новости.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 февраля года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Хакасия, Свердловской и Челябинской областей, Республик Коми, Карелия, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", - говорится в прогнозе.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10-13 градусов и более также прогнозируется на территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - очень сильный снег, метель и ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 3
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»