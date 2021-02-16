Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию

МЧС России предупредило о сильных морозах и ураганном ветре в 13 регионах.

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено в среду, 17 февраля, на территории 13 регионов Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильного снега, мороза и порывов ветра скоростью до 35 метров в секунду, предупреждает МЧС России, пишет РИА Новости.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 февраля года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Хакасия, Свердловской и Челябинской областей, Республик Коми, Карелия, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", - говорится в прогнозе.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10-13 градусов и более также прогнозируется на территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - очень сильный снег, метель и ветер скоростью до 20 метров в секунду.