Уровень бедности «отвязали» от цен: как посчитали новый прожиточный минимум в Карелии

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины.

Как пояснили «Столице на Онего» в Управлении труда и занятости Карелии, новая методика установлена согласно федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

По прежней методике прожиточный минимум рассчитывался с учетом стоимости условного минимального набора товаров и услуг, а по новой он устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации. Этот коэффициент для каждого региона устанавливает правительство страны.

Критики прежней методики расчета прожиточного минимума по потребительской корзине говорили, что она не отражает реального уровня бедности населения. Официальная статистика последних лет показывала, что ниже черты бедности живет около 15% жителей республики — их доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума.

Почему теперь, с новой методикой, эта цифра вызывает еще больше сомнений, читайте в статье «Уровень бедности „отвязали“ от цен».