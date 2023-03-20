Уровень заболеваемости COVID-19 за неделю в Карелии вырос почти вдвое

Заболеваемость коронавирусом в Карелии за неделю с 13 по 19 марта выросла на 47%.

За прошедшую неделю с 13 по 19 марта в республике зафиксировали 1 241 случай заболевания COVID-19, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



По сравнению с предыдущей семидневкой отмечается рост на 47%. Коронавирусом стали чаще болеть подростки 15-17 лет и люди старше 18 лет.



Средний показатель тестирования в неделю в нашем регионе составляет 107,6 на 100 тысяч населения, отметили в Роспотребнадзоре.



Напомним, по информации российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за предпоследние сутки в республике зафиксировали 209 новых случаев коронавируса.