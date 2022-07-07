Ушедшую в отставку начальника Управления культурного наследия Карелии наградил патриарх РПЦ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил бывшего начальника Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлию Алипову за помощь Валаамскому монастырю.

Об этом сообщается на официальном сайте обители.

Глава РПЦ побывал на острове 10 июля и вручил патриаршие грамоты «за внимание к помощи Валаамскому монастырю». В числе награжденных была и Алипова.

Она ушла в отставку согласно указу главы Карелии, подписанному 1 июля.