Ушел из жизни экс-заместитель председателя Совета министров Карельской АССР Степанов

Правительство Карелии выражает соболезнования в связи с кончиной бывшего чрезвычайного и полномочного посла СССР в Финляндии Владимира Степанова.

Сегодня, 14 июня, на 96-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни скончался уроженец Карелии, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР Владимир Севастьянович Степанов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Карел по национальности, Степанов родился в деревне Ковгора Кондопожского района. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, занимал руководящие комсомольские, партийные и советские должности в Карельской АССР.

В 1961−63 годах был секретарем Карельского областного комитета КПСС. В 1963 году переведен на дипломатическую работу в Финляндию. В качестве Чрезвычайного и полномочного посла СССР в Финляндии (1973−1979) проделал огромную работу по развитию сотрудничества между двумя странами.

По возвращении в Советский Союз Владимир Степанов работал первым заместителем председателя Совета министров Карельской АССР (1979−1984), первым секретарем Карельского областного комитета КПСС (1984−1989). Член ЦК КПСС (1986−1990).

Похороны Владимира Севастьяновича состоятся 17 июня в Москве на Троекуровском кладбище.