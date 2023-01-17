Ушел из жизни наш коллега, журналист Алексей Смирнов

Алексей умер сегодня, 23 января, в больнице Петрозаводска.

Алексей Альбертович Смирнов – выпускник ПетрГУ, прошел путь от внештатного корреспондента до главного редактора, более 20 лет он писал о Карелии и для жителей нашей республики.

В июне 2000 года он пришел на работу в «Комсомольскую правду в Петрозаводске», где вырос от корреспондента до редактора. За это время Алексей Смирнов написал сотни статей о социально-экономической ситуации в Карелии.

С июля 2006 года Алексей Смирнов работал в Издательском доме «Петропресс». С 2006 по 2018 год занимал должность главного редактора общественно-политической газеты «Петрозаводск», а также являлся одним из создателей портала объединенной редакции «Петрозаводск говорит», где возглавил отдел новостей.

В 2020 году Алексей перешел на работу в Центр управления регионом, где продолжал держать руку на информационном пульсе.

Алексей Смирнов был членом Союза журналистов России. Становился лауреатом республиканского конкурса журналистских работ. Награжден «Золотой маской» МЧС Карелии за лучший репортаж, а также грамотой прокуратуры республики.