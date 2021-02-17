Ушла из жизни почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам

Сегодня ушла из жизни ветеран карельского спорта Людмила Фёдоровна Кенарева.

Людмила Кенарева - ветеран труда и спорта, Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный работник народного образования Карельской АССР, почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам.

Людмила Федоровна родилась 7 апреля 1940 года в Архангельске. Школьное педагогическое училище окончила в 1958 году, после чего поступила в Карельский государственный педагогический институт на факультет физического воспитания, специальность - "Учитель физической культуры, анатомии и физиологии человека". Людмила Федоровна работала на кафедре теории и методики физического воспитания и гимнастики. С 1974 по 1977 училась в очной целевой аспирантуре при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, затем продолжила работу в КГПУ на той же кафедре.

За годы работы занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. После успешной защиты кандидатской диссертации ей были присвоены степень кандидата педагогических наук (1981) и ученое звание доцента (1983).

Людмила Федоровна - автор более чем 90 работ по различным направлениям и проблемам физической культуры и спорта.

В течение многих лет Людмила Фёдоровна Кенарева входила в состав ветеранской сборной России по лыжным гонкам. В ее копилке – победы с первенств и чемпионатов в Финляндии, Италии, США, Швейцарии, Швеции, Австрии, Канады, Австрии, Норвегии, России.

Людмила Федоровна регулярно принимала участие в спортивных стартах, руководила школой общественного здоровья Межвузовского центра межнационального общения и патриотического воспитания, была примером для своих многочисленных учеников и друзей.

Светлая память о Людмиле Фёдоровне навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал. Министерство спорта Республики Карелия, администрация Петрозаводска, Олимпийский Совет Республики Карелия, Республиканский совет ветеранов физкультурно-спортивного движения, многочисленные коллеги и воспитанники выражают искренние соболезнования родным и близким Людмилы Фёдоровны Кенаревой.