Ушла из жизни завлит Театра драмы Карелии "ТМ" Мария Крауклит

Завлит "Творческой мастерской", супруга директора театра Александра Побережного-Береговского Мария Крауклит скончалась на 63-м году жизни.

О смерти Марии Михайловны, которая несколько лет боролась с тяжелой болезнью, сообщили в театре.

"Почти вся сознательная деятельность этого яркого, жизнерадостного человека была связана с театром - сначала с ЛГИТМИКом, где она работала на кафедре актерского мастерства помощником великого театрального педагога Аркадия Кацмана, соратника Георгия Товстоногова, затем (в силу жизненных обстоятельств) - с петрозаводской "Творческой мастерской".

Мария Михайловна готовила образовательные программы, преподавала историю театра на актерском отделении Петрозаводской консерватории, работала с актерами и режиссерами, приглашенными на постановки, изучала и предлагала к постановкам драматургический материал, создавала архив театра, была правой рукой и советчиком руководителя "ТМ".

Широко образованный, глубокий и разносторонний человек, петербурженка по рождению, Мария Михайловна была безгранично влюблена в театр и заражала этой любовью всех, кому довелось с ней общаться", - пишут в паблике "Творческой мастерской".

Коллектив театра искренне соболезнует Александру Лазаревичу и всей семье Марии Михайловны - сыновьям и сестре.