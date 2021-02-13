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Ушла легенда: умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Юрий Шлыков

Новости. Общество
08:59, 14 Февраля 2021
фото: Минспорта Карелии
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В возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.

В Минспорта Карелии сообщили о смерти легенды карельского спорта Юрия Шлыкова.

Юрий Павлович родился 13 сентября 1928 года в Заонежье. В годы Великой Отечественной войны был несовершеннолетним узником на оккупированной территории Заонежского района, а затем – участником послевоенного восстановления Петрозаводска. Окончив Петрозаводское педучилище и Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Юрий Павлович Шлыков начал преподавать в Петрозаводском педагогическом училище на отделении физического воспитания (1953 г), а затем - в Карельском государственном педагогическом институте (1956 г). Свыше 15 лет он руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей.

Юрий Павлович Шлыков – лауреат года Петрозаводска (1995 г.), награжден ведомственными знаками отличия. В 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР", в 1999 – "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, в 2015 году – Почетной грамотой Республики Карелия, в 2017 году – Почетным знаком Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации".

На протяжении всей своей жизни Юрий Павлович принимал активное участие в общественной жизни Карелии, проводил большую работу по сохранению и развитию традиций карельского спорта, долгие годы являлся президентом Ассоциации ветеранов физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске.

Информация о дате и времени прощания будет опубликована позднее на официальном сайте Минспорта Карелии.

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Комментарии

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2021-02-14 09:16:34
:)
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