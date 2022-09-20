«Ушла целая эпоха»: власти Карелии и Петрозаводска выразили соболезнования родным Тамары Юфы

Минкультуры республики и администрация Петрозаводска назвали уход из жизни заслуженного художника России невосполнимой утратой.

Напомним, утром 6 октября на 86-м году жизни скончалась Тамара Юфа. В последнее время Тамара Григорьевна тяжело болела.

«Сегодня культурное сообщество Карелии понесло невосполнимую утрату. Утром 6 октября ушла из жизни Тамара Юфа — выдающийся художник, внёсший огромный вклад в культурное наследие республики», — заявили в Минкультуры Карелии.

В министерстве напомнили, что Тамара Григорьевна родилась в Липецкой области, в 1956–1960 годах училась в Ленинградском художественно-педагогическом училище. С 1960 года преподавала в школе посёлка Ладва Карельской АССР, а в 1964 году переехала в Петрозаводск, навсегда связав свою жизнь и творчество с Карелией.

По мнению Минкультуры, Юфа внесла неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Карелии и России.

«Признание и любовь Тамара Григорьевна завоевала, в первую очередь, как книжный график, создав уникальные иллюстрации к карело-финскому эпосу „Калевала“, сказкам Г.-Х. Андерсена и З. Топелиуса, к карельским сказкам и многим другим известным литературным произведениям. Множество удивительных сказочных образов, созданных Тамарой Юфа, вошли в золотой фонд живописи республики. Одна из самых значительных монографических коллекций автора хранится в Музее изобразительных искусств Республики Карелия — важнейшей точке притяжения для горожан и гостей Петрозаводска, и насчитывает порядка 240 произведений», — отметили в ведомстве.

В администрации столицы Карелии напомнили, что в 2009 году за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие города Тамаре Григорьевне Юфа решением Петросовета было присвоено звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Как отметили в Минкультуры Карелии, вместе с Тамарой Юфа ушла целая эпоха.

Коллектив Министерства культуры республики и администрация города выражает свои искренние соболезнования родным и близким Тамары Георгиевны.

О времени и месте прощания с Тамарой Юфой будет сообщено дополнительно.