Ушуисты Карелии завоевали сразу 85 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада

В поселке Токсово Ленинградской области завершились соревнования по ушу. Свыше двухсот участников из пяти регионов страны боролись за победу в дисциплинах таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань.



По итогам стартов карельские спортсмены завоевали 85 медалей: 37 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых.



Победителями и призерами в возрастной категории юноши и девушки 9-11 лет: Григорий Куцко, Илья Калюков, Михаил Куцко, Ефим Федоров, Евгений Кляйн, Владислав Хаяйнен, Семен Мозговых и Максим Акимов.



В дисциплине дуйлянь цисе медали завоевали: Михаил Куцко и Ефим Федоров, Максим Акимов и Владислав Хаяйнен, Григорий Куцко и Илья Калюков.



В возрастной категории юноши и девушки 12-14 лет победителями и призерами стали: Дмитрий Баковский, Артем Штунь, Маргарита Мехедова, Юлиана Пиетиляйнен, Алена Смирнова и Анар Велиев.



Золото в дисциплине дуйлянь цисе забрали Вячеслав Негреев и Дмитрий Барковский.



В возрастной категории юниоры и юниорки 15-17 летнаграды завоевали: Максим Дедовец, Ульяна Варшавская, Иван Рышкевич, Ульяна Пахомкова, Полина Ванюшова.



В возрастной категории мужчины и женщины медали взяли: Анастасия Митрофанова, Мария Суханова, Денис Величко, Кирилл Репухов, Юлия Смирнова, Григорий Мальков, Наталья Русецкая, Ольга Клочкова, Ирина Пахомкова.



В дисциплине дуйлянь Наталья Русецкая и Ирина Пахомкова завоевали золото.



Соревнования были отборочными в состав сборной команды Северо-Запада России для участия в чемпионате и Ппервенстве страны.



Тренеры спортсменов: Марина Потапова, Александр Стригин, Юлия Смирнова и Натиг Велиев, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

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