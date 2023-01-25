Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Истории успеха. Лес ПТЗ
06.02.2023 16:00

Ушуисты Карелии завоевали сразу 85 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Новости. Спорт
18:40, 07 Февраля 2023
фото: © паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

В поселке Токсово Ленинградской области завершились соревнования по ушу. Свыше двухсот участников из пяти регионов страны боролись за победу в дисциплинах таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань.

По итогам стартов карельские спортсмены завоевали 85 медалей: 37 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых.

Победителями и призерами в возрастной категории юноши и девушки 9-11 лет: Григорий Куцко, Илья Калюков, Михаил Куцко, Ефим Федоров, Евгений Кляйн, Владислав Хаяйнен, Семен Мозговых и Максим Акимов.

В дисциплине дуйлянь цисе медали завоевали: Михаил Куцко и Ефим Федоров, Максим Акимов и Владислав Хаяйнен, Григорий Куцко и Илья Калюков.

В возрастной категории юноши и девушки 12-14 лет победителями и призерами стали: Дмитрий Баковский, Артем Штунь, Маргарита Мехедова, Юлиана Пиетиляйнен, Алена Смирнова и Анар Велиев.

Золото в дисциплине дуйлянь цисе забрали Вячеслав Негреев и Дмитрий Барковский.

В возрастной категории юниоры и юниорки 15-17 летнаграды завоевали: Максим Дедовец, Ульяна Варшавская, Иван Рышкевич, Ульяна Пахомкова, Полина Ванюшова.

В возрастной категории мужчины и женщины медали взяли: Анастасия Митрофанова, Мария Суханова, Денис Величко, Кирилл Репухов, Юлия Смирнова, Григорий Мальков, Наталья Русецкая, Ольга Клочкова, Ирина Пахомкова.

В дисциплине дуйлянь Наталья Русецкая и Ирина Пахомкова завоевали золото.

Соревнования были отборочными в состав сборной команды Северо-Запада России для участия в чемпионате и Ппервенстве страны.

Тренеры спортсменов: Марина Потапова, Александр Стригин, Юлия Смирнова и Натиг Велиев, сообщили в Минобразования и спорта Карелии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
01.02.2023, 09:19
Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.