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Что нужно знать об услугах по бурению артезианских скважин

Новости. Общество
14:20, 01 Сентября 2021

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Артезианские скважины являются достаточно популярными в нашей стране. Для собственников частных участков — это отличный вариант получения воды для разных нужд.

Если у подземных источников наблюдается глубокое залегание, такая скважина обеспечит требуемым объемом воды. Сотрудники Геоспецстрой выполнят бурение скважин на выгодных условиях. Чтобы заказать услугу, достаточно перейти на сайт geolog.ru или воспользоваться телефоном. После уточнения сведений специалисты прибудут на участок, оценят ситуацию и приступят к выполнению своей работы.

Плюсы сотрудничества с компанией

На протяжении долгого времени компания осуществляет деятельность по бурению скважин на разных типах грунтов. Благодаря наличию производительных буровых установок обеспечивается быстрое выполнение поставленных задач, связанных с бурением в определенных местах. Компания Геоспецстрой не работает через посредников, поэтому расценки на услуги являются приемлемыми. К важным преимуществам сотрудничества стоит отнести:

• качество проводимых работ;
• оперативность и надежность:
• гарантия;
• применение подходящего оснащения для бурения на разных грунтах;
• приемлемые расценки.

У клиентов есть возможность заказать услуги под ключ, применяя современную технику и оснастку. Сотрудники компании знают все о бурении, поэтому могут создать любую по глубине скважину. Все будет зависеть от подземных вод и прочих обстоятельств. Клиенты могут получить консультацию специалистов, способных ответить на любые интересующие вопросы.

Оптимальная глубина скважины

Современные установки позволяют выполнить бурение любых по глубине скважин. Обычно этот параметр зависит от поставленных целей и задач. На территориях с песчаным слоем будет достаточно глубины в 20-30 метров. Извлекаемая жидкость хорошо подойдет для полива. Чтобы употреблять такую воду в пищу, потребуется закупка специальных фильтров.

Стабильную подачу питьевой воды обеспечит скважина от 50 до 200 метров, которая проходит лабораторную проверку. Все они оснащаются стальными и пвх трубами. В компании Геоспецстрой можно заказать разные варианты бурения. Все операции проводятся с соблюдением всех стандартов безопасности.

 
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