Услуги Сбербанка можно будет оплатить бонусами "Спасибо"

Сбербанк ввел возможность оплачивать его услуги баллами бонусной программы "Спасибо", которые копятся при покупке по картам.

Пока бонусами можно оплатить купоны на оформление премиального пакета услуг "Сбербанк Премьер" без комиссии за обслуживание. В зависимости от срока цена составит 10 тысяч или 15 тысяч бонусов, сообщают "Вести Карелии".

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