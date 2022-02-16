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«Успели заскочить на подножку последнего вагона»: глава Карелии о перепрофилировании Кондопожского ЦБК

Новости. Экономика
11:29, 18 Февраля 2022
фото: © пресс-служба "Карелия Палп"

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Кондопожский ЦБК в условиях падения спроса на газетную бумагу мог бы столкнуться с серьезными проблемами, если бы не начал переход на альтернативные виды продукции.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

«Очень важно, что мы все-таки успели заскочить на подножку последнего вагона. Потому что, если бы не начало несколько лет назад модернизации, диверсификация производства, сегодня комбинат мог бы столкнуться с большими проблемами сбыта газетной бумаги. А сейчас мы видим, что на тех же самых машинах, которые производили газетную бумагу, комбинат выпускает альтернативную продукцию, которая пользуется опережающим спросом», — сказал губернатор.

Ранее руководство Кондопожского ЦБК сообщило, что предприятие наращивает выпуск тонкого картона и цветной бумаги. Их доля достигает 20% от всей выпускаемой продукции.

По словам Парфенчикова, власти Карелии помогают развитию комбината.

«Мы идем навстречу, выделяем достаточно большие площади лесов на севере Карелии, но в ответ, конечно, мы ждем крупные инвестиции в модернизацию, диверсификацию комбината», — пояснил глава республики.

Он также отметил, что правительство ожидает роста зарплат на предприятии.

«Очень важно, чтобы начался процесс опережающего роста зарплат на комбинате. Порядка 5% был рост летом, сейчас повышают, в апреле повышают, но главная задача, чтобы эта ситуация со сбытом быстрее сказалась на росте заработной платы. На таком комбинате зарплаты должны быть выше, это понимает и руководство предприятия», — добавил Парфенчиков.

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