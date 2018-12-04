Успешные предприятия в Карелии получат бонус

Для организаций Карелии, улучшившим ряд показателей по итогам 2018 года, в следующем году будет действовать льготная ставка по налогу на прибыль в размере 13,5%, сообщило министерство экономического развития республики.

Такая ставка сохранится для организаций, увеличившим по итогам 2018 года прибыль до налогообложения более чем на 9 % по сравнению с 2017 годом и сохранившим объем выручки не ниже показателей 2017 года.

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