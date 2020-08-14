Уточнены правила пребывания в Карелии спортсменов из других регионов

Как сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии, данные правила аналогичны тем, которые действуют для лиц, приехавших в Карелию в туристических целях.

Участникам спортивных мероприятий из других регионов необходимо незамедлительно сообщать о своем прибытии на горячую линию министерства здравоохранения республики 8-800-201-06-57.

В общественных местах следует использовать защитные маски, а также соблюдать установленные общие правила.

Распоряжение Главы Карелии вступает в силу со дня подписания – 14 августа.