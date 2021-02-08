Утром в Петрозаводске произошла авария – ребенка увезли в больницу (ФОТО)

Сегодня утром на Вытегорском шоссе лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 9 февраля в 7.35, на Вытегорском шоссе, у дома №94, в районе пересечения с ул.Другорецкой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

"Столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. По одной из версий, одного из участников ДТП занесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем", сообщается на сайте.

В ГИБДД Петрозаводска выясняют подробности ДТП, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован ребёнок, находящийся в одном из автомобилей, его увезли в больницу для осмотра.