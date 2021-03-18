Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Налоговая служба зафиксировала резкий рост числа миллионеров в Карелии 7
Сегодня 10:51
Врач рассказал, сколько нужно спать 1
18.03.2021 19:40
В Петрозаводске ищут массовку для съемок в сериале "Эпидемия" 6
Сегодня 06:40
Почему машины "Карелавтотранса" оказались проданы за копейки 9
Сегодня 10:42
Бывшая модель топлес открыла дверь полицейскому и сняла его реакцию на видео 4
18.03.2021 23:30
Для пасхального путешествия паломники выбрали приграничный город в Карелии 1
18.03.2021 17:20
Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19
18.03.2021 19:10

Увеличено государственное финансирование сельского хозяйства в Карелии

Новости. Экономика
15:20, 19 Марта 2021
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Загрузка...

Министерство сельского хозяйства Карелии получит дополнительные деньги из республиканского бюджета.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет, который принял парламент республики.

При обсуждении документа на заседании профильного парламентского комитета глава Минфина Елена Антошина пояснила, на какие цели пойдут эти деньги.

По ее словам, 76,6 млн рублей планируется потратить на строительство животноводческого комплекса, и 5,7 млн рублей – на компенсацию затрат предприятий хлебопекарной промышленности.

Ранее Минсельхоз опубликовал данные, согласно которым производство хлеба и хлебобулочных изделий в Карелии в январе упало на 10%.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-19 15:56:11
И где у нас будут строить животноводческий комплекс за 76,6 млн. рублей? Смущает, что как-то мало денег выделено под это строительство, однако.
Беня
2021-03-19 16:05:34
zanoza, мало? :) А сколько вы бы хотели бы? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 10:20
Обществоведение
Автомобили по цене металлолома 7
Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 8
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»