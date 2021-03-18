Увеличено государственное финансирование сельского хозяйства в Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии получит дополнительные деньги из республиканского бюджета.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в бюджет, который принял парламент республики.

При обсуждении документа на заседании профильного парламентского комитета глава Минфина Елена Антошина пояснила, на какие цели пойдут эти деньги.

По ее словам, 76,6 млн рублей планируется потратить на строительство животноводческого комплекса, и 5,7 млн рублей – на компенсацию затрат предприятий хлебопекарной промышленности.

Ранее Минсельхоз опубликовал данные, согласно которым производство хлеба и хлебобулочных изделий в Карелии в январе упало на 10%.

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