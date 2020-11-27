Увеличилось  число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

За сутки в Карелии госпитализировано с внебольничной пневмонией 19 человек.

Это больше, чем днем ранее, когда в больницы поступило 15 пациентов с таким диагнозом.

Сводку составляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.