Увеличилось  число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

За сутки в Карелии госпитализировано с внебольничной пневмонией 19 человек.
Это больше, чем днем ранее, когда в больницы поступило 15 пациентов с таким диагнозом.
Сводку составляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По его данным, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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