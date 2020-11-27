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Увеличилось  число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

Новости. Общество
09:58, 28 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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За сутки в Карелии госпитализировано с внебольничной пневмонией  19 человек.

Это больше, чем днем ранее, когда в больницы поступило  15 пациентов с таким диагнозом.

Сводку составляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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