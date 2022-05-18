Увеличилось число маршрутов автобусов, где будут бесплатно возить льготников в Петрозаводске

С понедельника, 23 мая еще шесть транспортных предприятий карельской столицы сделают проезд бесплатным для нескольких категорий граждан.

Об этом сообщили в администрации города.

Бесплатный проезд будет организован на маршрутах №№ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 27 и 29. Ранее такое же решение ранее было принято руководством ПМУП «Городской транспорт».

Льготы получат бывшие несовершеннолетние узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, участники и инвалиды Великой Отечественной войны , труженики тыла; обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Чтобы воспользоваться льготой, при себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Кроме того, возможностью бесплатного проезда могут воспользоваться те же категории пассажиров на пригородных и междугородных рейсах госкомпаний «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис».