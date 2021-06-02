Реклама на сайте
Прислать новость
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в преступлениях (ФОТО)
02.06.2021 16:03
Нужно ли реконструировать площадь Гагарина в Петрозаводске ради парковки (ОПРОС) 14
02.06.2021 15:34
Власти Петрозаводска ищут директора для новой школы на Древлянке 2
02.06.2021 11:44

Увеличился перечень видов бизнеса, которым дают займы под 1%: разъяснения Минэка Карелии

Новости. Экономика
10:43, 03 Июня 2021
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения новых условий программы Фонда развития промышленности «Внедрение системы мониторинга движения товаров», которые вступили в силу с 1 июня.

Льготный займы теперь выдаются на производство не только молочной продукции, но и ее упаковки.

Производители упаковки получили возможность взять заём на срок 2 года в сумме от 5 до 50 млн. рублей по ставке 1% годовых.

Средства займа могут быть направлены на приобретение модульных устройств печати переменных данных и других цифровых печатных модулей.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»