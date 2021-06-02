Увеличился перечень видов бизнеса, которым дают займы под 1%: разъяснения Минэка Карелии

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения новых условий программы Фонда развития промышленности «Внедрение системы мониторинга движения товаров», которые вступили в силу с 1 июня.

Льготный займы теперь выдаются на производство не только молочной продукции, но и ее упаковки.

Производители упаковки получили возможность взять заём на срок 2 года в сумме от 5 до 50 млн. рублей по ставке 1% годовых.

Средства займа могут быть направлены на приобретение модульных устройств печати переменных данных и других цифровых печатных модулей. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».