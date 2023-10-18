Узбекских мигрантов принудительно вышлют за пределы Карелии

Беломорский районный суд рассмотрел дела об административных правонарушениях.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении граждан Узбекистана, сообщили в пресс-службе инстанции 18 октября.

Сотрудники МП ОМВД Беломорского района обнаружили, что иностранцы находились на территории России более 90 дней суммарно в течение периода 180 суток без соответствующих документов, то есть нарушили режим пребывания в стране.

Привлекаемые лица вину в совершении административных правонарушений признали, в содеянном раскаялись.

Постановлениями суда фигуранты были признаны виновными, им назначили административные штрафы в размере 2 000 рублей с принудительной высылкой за пределы России.