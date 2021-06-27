Ужесточились рекомендации по применению вакцины «Спутник V» для беременных

Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Как сообщает РБК, об этом говорится в обновленной инструкции к препарату.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности. <...> В связи с этим применять препарат «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — уточняется в документе.

Из-за отсутствия необходимых клинических данных «Спутником V» также запретили прививаться при грудном вскармливании. В инструкции указано, что в этом случае невозможно исключить риск для новорожденных или младенцев. Так, в разделе «Противопоказания» появился пункт «период грудного вскармливания».

В документе также говорится, что в ходе изучения препарата на животных отрицательного влияния на течение их беременности зафиксировано не было.

В конце мая Минздрав сообщил, что появились данные о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных. Через месяц ведомство разрешило использовать препарат для беременных, если у них высок риск тяжелого течения заболевания. Решение принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

В ходе клинических испытаний вакцины «Спутник V» зарегистрировали 21 случай беременности участниц со сроком от трех до восьми месяцев. Побочных явлений у них не выявили.