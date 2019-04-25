Узнать о своих долгах жители Карелии смогут в гипермаркетах Петрозаводска

Судебные приставы проведут акцию "Узнай о своих долгах" в гипермаркетах Петрозаводска, сообщили УФССП Карелии.

В пятницу 26 апреля в торговом комплексе "Лента" на пр. Комсомольский,27 с 14.00 до 19.00, в гипермаркете "Сигма" на пр.Лесной, 47 с 16.00 до 19.00 и в здании налоговой инспекции Петрозаводска на ул.Московская,12а с 9.00 до 13.00 сотрудники УФССП Карелии развернут мобильные пункты и проведут акцию "Узнай о своих долгах".

Каждый желающий может узнать о наличии задолженности, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размера возможных удержаний, видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, о взыскании алиментных и налоговых платежей, временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации (условия).

Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве.