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Новости. Экономика
09:26, 16 Января 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В 2018 году бюджет Карелии впервые стал профицитным

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По итогам исполнения бюджета Карелии за 2018 год доходы казны превысили расходы на 4,2 млрд. рублей - впервые в постсоветской истории республики ее бюджет стал профицитным.

По данным Минфина, доходы составили 47,3 млрд. рублей, расходы – 43,07 млрд. рублей,
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 26,6 млрд. рублей, что на 32,1 % выше уровня 2017 года, в том числе за счет роста поступлений по бюджетообразующим доходным источникам – налогу на прибыль организаций (в 2 раза) и налогу на доходы физических лиц (на 14,2 %).

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2019-01-16 10:15:55
Почему профицит государственного бюджета плохо?

Превышение доходов над расходами означает, что часть денег изымается из экономики. Это сам по себе фактор, замедляющий темпы роста, так как, раз денег меньше, то и конкуренция за них падает
Иногда профицит означает скрытую несбалансированность, вызванную нерационально большим привлечением заёмных средств. В стремлении защитить идею профицитности порой политики забывают, что рост кредитной нагрузки на бюджетную систему намного хуже возможного дефицита. Так же это может означать неразумное обращение с долгом, когда вместо ускоренного погашения задолженностей правительство продолжает платить более высокий процент за пользование денежными средствами
Профицит государственного бюджета нередко означает неумение властей распоряжаться им. Вместо разумной стимуляции отдельных секторов экономики или улучшения инфраструктуры в государстве власти бездумно накапливают запас наличности
Профицит может указывать на непродуманную налоговую политику, когда компании вынуждены платить повышенные налоги ради концепции сбалансированности бюджета. Вместо развития бизнеса деньги идут на бюджетные счета государства, где лежат мертвым грузом
Профицит сам по себе лишь способ решения проблем или показатель их наличия. Защищать идею превышения доходов над расходами можно только, если существуют чёткие цели применения данного финансового инструмента. В противном случае можно ослабить экономику и добиться только негативного эффекта.





бюджет
2019-01-16 10:02:26
Ну какой то американец сказал же: профицитный бюджет это преступление перед народом. Морят народ и ещё радуются? А совесть то где?
Гость
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