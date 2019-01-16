В 2018 году бюджет Карелии впервые стал профицитным

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По итогам исполнения бюджета Карелии за 2018 год доходы казны превысили расходы на 4,2 млрд. рублей - впервые в постсоветской истории республики ее бюджет стал профицитным.
По данным Минфина, доходы составили 47,3 млрд. рублей, расходы – 43,07 млрд. рублей,
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 26,6 млрд. рублей, что на 32,1 % выше уровня 2017 года, в том числе за счет роста поступлений по бюджетообразующим доходным источникам – налогу на прибыль организаций (в 2 раза) и налогу на доходы физических лиц (на 14,2 %).
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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