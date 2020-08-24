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В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты

Новости. Экономика
15:55, 25 Августа 2020
фото: ©Олег Реут/Столица на Онего
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Самой провальной в республике оказалась реализация национального проекта "Образование".

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард из выделенных на них бюджетных средств. К такому заключению пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам мониторинга реализации на территории региона нацпроектов в 2019 году.

Как следует из заключения КСП, самой провальной оказалась реализация национального проекта "Образование", где из запланированного объема ассигнований почти в 780 миллионов рублей республика освоила всего около 411 миллионов, или 52,7%. Ненамного лучше обстоят дела и с реализацией национального проекта "Демография", который для вымирающего региона имеет едва ли не первостепенное значение. На эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей, но Карелия смогла освоить только 1,7 миллиарда, или 77,6% от запланированной суммы.

Читайте подробнее в статье "Не к рукам".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мифодий Иванович
2020-08-25 17:51:18
Так ,как назло, одного из главных освояльщиков в СИЗО бросили, а так бы...!!!???!!!
Изя
2020-08-25 17:50:50
Значит все-таки Чепик будет виноват .Не зря писали деятели в Столице . :)
Вася
2020-08-25 17:20:41
Минимальная зарплата на Украине обгонит российскую.Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с $170 до $183.
Ткачев
2020-08-25 17:55:04
Вася, Денех не плотют, еле стоим на ногах от голода, пишу вам руки дрожат строчки прыгают ... надеемся на вас.
кир
2020-08-25 17:30:43
Вася, тебе не увеличат пособие. Не надейся.
zanoza
2020-08-25 17:03:46
Освоить не смогли, особенно в образовании!!! Так если не смогли, пусть покидают свои кресла и уступают их тем, кто сможет это сделать!
Zim
2020-08-25 18:01:07
zanoza, при всём уважении, а не слишком ли вы категоричны? Вам известны причины плохого освоения? Вы знаете, когда именно были выделены эти средства? Может быть эти средства были получены только в ноябре, декабре? А сколько времени по закону должна длятся процедура освоения, какие мероприятия она должна предусматривать? Какая ответственность за несоблюдения порядка? Не считаете ли вы что, для того, чтобы судить кто виноват и осуждать нужно знать детали, конкретные обстоятельства?
Вася
2020-08-25 17:10:44
zanoza, Как Лукашенко?
кир
2020-08-25 17:33:00
Вася, ты за него. Распоряжение уже было.
Вася
2020-08-25 16:47:46
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.


кир
2020-08-25 17:32:11
Вася, при твоем обострении игры отменят.
Вася
2020-08-25 16:45:20

Магнитский повел себя неадекватно и умер.


кир
2020-08-25 17:31:25
Вася, а ты живешь неадекватный.
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