В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты

Самой провальной в республике оказалась реализация национального проекта "Образование".

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард из выделенных на них бюджетных средств. К такому заключению пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам мониторинга реализации на территории региона нацпроектов в 2019 году.

Как следует из заключения КСП, самой провальной оказалась реализация национального проекта "Образование", где из запланированного объема ассигнований почти в 780 миллионов рублей республика освоила всего около 411 миллионов, или 52,7%. Ненамного лучше обстоят дела и с реализацией национального проекта "Демография", который для вымирающего региона имеет едва ли не первостепенное значение. На эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей, но Карелия смогла освоить только 1,7 миллиарда, или 77,6% от запланированной суммы.

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