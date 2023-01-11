В 2022 году почти 8 тысяч водителей в Карелии привлекли за просрочку штрафов

В прошлом году почти восемь тысяч автолюбителей в Карелии привлекли к ответственности за нарушение сроков оплаты штрафов.
Около восьми тысяч атолюбителей в республике привлекли к административной ответственности за нарушение сроков оплаты штрафов.
Госавтоинспекция Карелии рекомендует своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД.
Напомним, штрафы, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ, можно оплатить со скидкой 50% в 20-дневный срок. Но есть исключения, на которые скидка не распространяется.
После вступления в силу постановления об административном штрафе гражданин обязан его оплатить в течение 60 дней.
Проконтролировать наличие неоплаченных штрафов можно на сайте Госавтоинспекции России.
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